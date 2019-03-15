Суд арестовал мужчину, насмерть избившего посетителя московского музыкального клуба

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Симоновский районный суд отправил в СИЗО Григория Штыканова, который в ночь на 10 марта после концерта в Главclub Green Concert в Москве до смерти избил пьяного посетителя Руслана Сыченко. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу.

"Постановлением Симоновского районного суда Москвы в отношении Штыканова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 мая", - сказал собеседник агентства.

40-летнему Штыканову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть"), которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Вину Штыканов полностью признал, но считает, что руководство клуба также причастно к этому инциденту, "так как можно было предотвратить несчастье". Потерпевшей стороной признана супруга погибшего.

Ранее в интернете была выложена запись с камер видеонаблюдения, установленных внутри клуба. Видно, как Руслан Сыченко в состоянии алкогольного опьянения ведет себя агрессивно, ссорится с охраной на входе, дерется с другими посетителями. Затем видно, как Григорий Штыканов наносит Сыченко удар ногой в живот.

Как рассказала ТАСС супруга погибшего, он умер по пути в больницу в карете скорой помощи от разрыва селезенки.