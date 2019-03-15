AFP: прокуратура Парижа потребовала снять иммунитет с посла Ватикана во Франции

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Парижская прокуратура потребовала снятия дипломатического иммунитета с посла Ватикана во Франции Луиджи Вентуры, подозреваемого в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse.

Согласно его сведениям, на 74-летнего Вентуру, который с 2009 года является апостольским нунцием во Франции, были поданы четыре жалобы. Трое заявителей уже дали свои показания следователям.

В середине февраля прокуратура открыла расследование в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах со стороны Вентуры в отношении сотрудника парижской мэрии во время торжественного приема, организованного столичными властями середине января. 23 января Городской совет Парижа направил государственному прокурору соответствующее заявление, на основании которого прокурор Реми Эйтз открыл расследование.

Луиджи Вентура занимал пост апостольского нунция в Кот- д'Ивуаре, Буркина-Фасо, Нигере, Чили, Канаде.