Анализ "черных ящиков" разбившегося в Эфиопии самолета займет несколько дней

ТАСС, 15 марта. Расшифровка и анализ показаний "черных ящиков" потерпевшего крушение самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines займет несколько дней. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью агентству "Синьхуа" генеральный директор авиакомпании Ethiopian Airlines Теволде Гебремариам.

"Мы послали делегацию из шести человек во Францию <...>, и в настоящее время они находятся в Париже, они участвуют в этом процессе (расшифровке показаний черных ящиков - прим. ТАСС)", - отметил гендиректор Ethiopian Airlines. "Чтобы прочитать, проанализировать, понять [результаты расшифровки], потребуется несколько дней", - добавил Гебремариам.

"С одной стороны, есть запись голосов, а также есть данные [приборов], - сказал руководитель авиакомпании. - Их нужно объединить, и анализ займет несколько дней".

По словам Гебремариама, в расшифровке данных "черных ящиков" разбившегося самолета участвуют представители Национального бюро по безопасности на транспорте США и Бюро расследования инцидентов Эфиопии. "Они оба находятся в Париже, вместе с экспертами Федерального авиационного управления [ФАУ] США и [компании] Boeing, а также с экспертами Ethiopian Airlines, - сказал Гебремариам. - Они работают очень напряженно и днем и ночью, чтобы понять причину инцидента".

Генеральный директор Ethiopian Airlines добавил, что обстоятельства катастрофы Boeing 737 MAX 8 этой авиакомпании очень напоминают обстоятельства недавнего крушения лайнера такой же модели индонезийской авиакомпании Lion Air. "Это выглядит так же, как и [крушение самолета] Lion Air, потому что полет продолжался всего шесть минут", - подчеркнул Гебремариам.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. На месте крушения были найдены оба "черных ящика" самолета - цифровой самописец параметров полета и речевой самописец. 29 октября прошлого года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек.