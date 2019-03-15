На Камчатке началось мощное извержение вулкана Безымянный

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 марта. /ТАСС/. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 15 км. Началось мощное извержение, сообщили ТАСС в субботу в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Извержение Безымянного началось рано утром по местному времени. Над вулканом поднялась пепловая туча на высоту до 15 км. Пепловое облако размером 79 на 65 км дрейфует к юго-востоку от Безымянного", - сообщили в KVERT. Прогноз извержения был дан за две недели до него.

"Текущая деятельность Безымянного может повлиять на международные и низколетящие самолеты. Вулкану присвоен наивысший - красный код опасности для авиации. Выпадение вулканического пепла, представляющего собой частицы магматического материала диаметром до 2 мм, зарегистрировано в райцентре Усть-Камчатск", - сообщили в группе реагирования на вулканические извержения.

Безымянный - один из наиболее активных вулканов мира. Вулкан, высота которого 2882 м, расположен в 350 км от Петропавловска-Камчатского и в 40 км от поселков Усть-Камчатского района. Для безымянного Безымянный характерны кратковременные взрывные извержения с мощными выбросами магматического материала. Последнее извержение произошло 21 января этого года.

Извержение Безымянного 30 марта 1956 года стало первым предсказанным и детально изученным катастрофическим извержением. В честь этого события 30 марта в России отмечается День вулканолога.