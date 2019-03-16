Неизвестные разбили машину активиста ОНФ, снявшего ремонт дороги кирпичами под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Неизвестные разбили машину инвалида-колясочника, члена штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Волгоградской области. Ранее он выложил в социальные сети видео и фото ремонта дорог в поселке Ерзовка Волгоградской области при помощи кирпичей, говорится в сообщении, размещенном на сайте ОНФ.

"В субботу ночью злоумышленники разбили машину члена штаба Общероссийского народного фронта в Волгоградской области, инвалида-колясочника Владимира Ерофеева, который возглавляет региональную общественную организацию инвалидов "Второе дыхание". Ранее он организовал сбор подписей в поселке Ерзовка с требованием к местным властям делать качественный ремонт дорог вместо закладывания ям кирпичами. Фото и видео таких странных ремонтных работ он выложил в социальные сети, что, вероятно, кому-то очень не понравилось", - говорится в сообщении.

По словам самого Ерофеева, неизвестные повредили припаркованную у дома машину в субботу ночью. "Машина изуродована, били, вероятно, арматурой. Случившееся - это удар для меня. Я теперь не смогу выехать из дома, но менять свою гражданскую позицию я не собираюсь", - цитирует Ерофеева пресс-служба.

После случившегося активист вызвал полицию, сотрудники которой зафиксировали повреждения машины и сняли отпечатки пальцев, говорится в сообщении. Ход расследования взят на особый контроль Центральным штабом ОНФ. "Мы будем контролировать ход расследования. Также особенно тщательно мы проверим и те вопросы по дорожному строительству в Ерзовке, которыми занимается наш активист", - цитирует пресс-служба главу исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

В региональном МВД ТАСС подтвердили проведение проверки. "Проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение", - сообщили в пресс- службе ГУМВД по Волгоградской области.