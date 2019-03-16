В ДТП под Белгородом погиб сотрудник полиции

ТАСС, 16 марта. Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения трех автомобилей на автодороге в Белгородской области. Погибший был сотрудником полиции, сообщил ТАСС в субботу начальник пресс-службы УМВД по региону Алексей Гончарук.

"Сегодня около 15:00 на 18-ом км автодороги Белгород - Новый Оскол - Советская водитель 1950 года рождения, управляя автомобилем Nissan Sentra, не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Skoda Octavia и последующее столкновение с автомобилем ВАЗ-2110. В результате ДТП водители иномарок получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель ВАЗ-2110 погиб на месте происшествия", - сообщил Гончарук.

Он уточнил, что погибший являлся сотрудником экспертно-криминалистического отдела УМВД по городу Белгороду. В момент аварии он не был при исполнении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.