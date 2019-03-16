СМИ: жители штата Тачира в Венесуэле остались без электричества из-за аварии

КАРАКАС, 16 марта. /ТАСС/. Штат Тачира на западе Венесуэлы в субботу остался без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщила на своем сайте газета Le National.

Частный венесуэльский телеканал VPI отмечает, что проблемы с подачей электричества наблюдаются в городе Сан-Кристобаль, административном центре региона. Официального подтверждения этой информации не поступало. В Тачире проживают порядка 1,5 млн человек.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.

В понедельник Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Во вторник министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.