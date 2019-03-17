СМИ: неизвестные облили краской стены министерства экономики и развития Греции

АФИНЫ, 17 марта. /ТАСС/. Неизвестные в ночь на воскресенье облили красной краской стены здания министерства экономики и развития Греции в Афинах. Об этом сообщил телеканал Skai .

По его данным, группа из примерно пяти человек подошла ночью к зданию ведомства и облила красной краской его входную дверь и стены. Разбито одно стекло. Нападавшие скрылись. Пока никто не взял на себя ответственности за инцидент.

Как правило, такие нападения в Греции совершают анархисты. В частности, члены левацкой организации "Рубикон", появившейся в 2009 году на волне экономического кризиса, осуществили за 10 лет около сотни нападений на различные организации, министерства, посольства и представительства иностранных компаний и организаций. Только в последние дни они совершили несколько таких акций.

20 февраля анархисты из "Рубикона " разбросали листовки и облили краской стену помещения посольства Бразилии в центре Афин. 18 февраля они провели похожую акцию у входа в посольство Швейцарии, разбросав листовки с лозунгами "солидарности с товарищами, которых преследуют в Швейцарии".

17 февраля члены "Рубикона" разбили железными прутами и молотками витрины афинского магазина Leroy Merlin. По их словам, нападение совершено из-за того, что администрация магазина, принадлежащего транснациональной компании, принуждает персонал работать по девять часов в день. "Леруа мерлен" ответила в заявлении, что все ее работники работают только по восьмичасовому графику, и призвала греческие власти и полицию защитить ее от подобных атак.

3 февраля члены "Рубикона" облили краской здание посольства Италии, заявив, что нападение совершено "в знак солидарности с итальянскими товарищами, которых притесняет итальянское государство".