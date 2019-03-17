На Украине привлекли к ответственности 15 человек по делам о коррупции в "оборонке"

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках двух уголовных дел о коррупции в оборонном комплексе страны, которая привела к убыткам в размере 1,5 млрд гривен ($55,6 млн), привлекло к ответственности 15 человек. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба НАБУ.

"В двух уголовных производствах детективы НАБУ привлекли к ответственности 15 человек, общая сумма убытков из-за коррупции составляет 1,5 млрд гривен", - отметили в бюро. По его данным, материалы по этим делам изложены на 87 страницах, которые Генеральная прокуратура Украины передала весной 2017 года в НАБУ. В переписке ГПУ и бюро идет речь о расследовании противоправной деятельности компаний, подконтрольных двум депутатам Верховной рады, в частности, о фактах завладения 300 млн куб. м газа (уголовное производство от 12.12.2016) и одного из эпизодов завладения средствами администрации железных дорог (производство от 31.03.2016)", - уточнили в НАБУ.

В первом деле к уголовной ответственности привлекаются должностные лица и неформальные кураторы ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия-Новояворовск", бенефициарами которых являются два депутата украинского парламента, в частности, один из них - глава профильного комитета Рады по вопросам транспорта, отметили в ведомстве. "Досудебное расследование по этому делу завершено, материалы открыты стороне защиты для ознакомления, после чего их направят в суд", - добавили в НАБУ.

В бюро сообщили также, что в соответствии с производством наложен арест на две ТЭЦ, которые фактически принадлежат депутатам "и использовались для совершения преступления их подчиненными". Второе уголовное дело в отношении двух лиц по фактам завладения средствами "Украинских железных дорог" уже направлено в суд, сообщили в НАБУ.

Коррупция в "оборонке"

На минувшей неделе генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании временной следственной комиссии (ВСК) Рады по расследованию коррупции и хищений в оборонной сфере сообщил, что Военная прокуратура возбудила 480 уголовных дел, связанных с госконцерном "Укроборонпрома". "В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены 480 уголовных правонарушений, которые касаются госконцерна "Укроборонпром". Речь идет не только о хищениях, которые были обнародованы в журналистском расследовании, а в целом по преступлениям в "оборонке". По предварительным данным, концерну нанесены убытки в размере 350 млн гривен (около $13 млн), сказал прокурор. Он сообщил, что возбуждены дела, связанные с госконцерном, в отношении 112 лиц, уже осуждены 77 человек, среди которых экс-директор Киевского бронетанкового и Николаевского судоремонтного заводов

На заседании ВСК директор НАБУ Артем Сытник заявил о проведении служебного расследования в НАБУ и не исключил отстранения от должностей тех, чьи фамилии звучали в журналистском расследовании Bihus.info о коррупции и хищении в "Укроборонпроме". При этом он сказал, что его ведомство считает, что расследовать незаконные схемы в оборонной сфере придется начинать с нуля. "Сейчас расследование начинается фактически с нуля. Необходимо проанализировать материалы, которые обнародовали журналисты", - сказал он.

Скандал вокруг "Укроборонпрома" разгорелся за три недели до президентских выборов на Украине. Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников позволяли оборонным предприятиям страны втридорога поставлять запчасти как с украинских военных складов, так и якобы и из России. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.

Украинские журналисты обвинили Государственную фискальную службу Украины, Службу безопасности, военную прокуратуру и НАБУ в соучастии в коррупционных схемах, связанных с госпредприятием "Укроборонпром". Расследование основано на переписке, которую предоставил редакции анонимный источник в 2018 году.

По данным журналистов, фигуранты оборонного скандала, связанного с компанией "Оптимумспецдеталь" (которая сотрудничала с компаниями оборонного сектора), годами "договаривались" с Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины, военной прокуратурой и даже НАБУ. "В разные годы за дело "Оптимумспецдетали" брались почти все правоохранительные органы, но дела спускались на тормозах и, скорее всего, за деньги", - утверждают журналисты.

Коррупционную составляющую этой истории должно было расследовать НАБУ. В 2016 году бюро внесло в перечень фиктивных фирм несколько компаний, среди которых оказалась "Оптимумспецдеталь", однако, отмечают журналисты, вскоре компания исчезла из этого перечня.