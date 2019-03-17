Figaro: в парижской церкви Сен-Сюльпис произошел пожар

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в воскресенье днем в старинной церкви Сен-Сюльпис, расположенной в шестом округе Париже, никто из посетителей не пострадал. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По сведениям издания, огонь охватил одну из дверей в собор, а потом перекинулся на лестницу. На место ЧП оперативно прибыли пожарные бригады. Борьбу с огнем вели два десятка пожарных, которые в короткий срок взяли под контроль его распространение.

Все находившиеся в тот момент в церкви посетители - в основном туристы - были сразу же эвакуированы. Согласно данным пожарных служб, в результате инцидента никто не пострадал.

Согласно данным Le Figaro, один из витражей церкви был поврежден огнем. По факту возгорания полиция начала расследование, которое должно установить причины происшествия.

Церковь Сен-Сюльпис считается вторым по величине парижском собором после Нотр-Дам де Пари. Одна из ее капелл - капелла Ангелов - была расписана французским живописцем Эженом Делакруа в 1855-1861 годах. В 2016 году фрески художника были отреставрированы. Сен-Сюльпис также является одним из мест, где происходит действие романа "Код да Винчи" Дэна Брауна.