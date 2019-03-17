Суд в Дагестане арестовал таксиста, подозреваемого в убийстве пассажира

МАХАЧКАЛА, 17 марта. /ТАСС/. Суд в Махачкале заключил под стражу таксиста, подозреваемого в убийстве пассажира. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы республиканского управления СК РФ.

"Суд поддержал ходатайство следствия и сегодня заключил под стражу подозреваемого в убийстве", - сказал он, уточнив, что инцидент произошел 14 марта в Махачкале.

По информации республиканского МВД, 36-летний пассажир, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, стал оскорблять водителя, после чего завязался конфликт. В результате столкновения водитель нанес пассажиру ножевые ранения.

Пострадавший скончался в больнице, куда его привез сам водитель, добавили в министерстве.