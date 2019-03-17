Суд в Карелии огласит приговор фигурантам дела о гибели 14 детей на Сямозере

ТАСС, 18 марта. Петрозаводский городской суд в понедельник огласит приговор шести обвиняемым по делу о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере в июне 2016 года. Об этом ТАСС сообщили в аппарате судьи Александра Смирнова, в производстве которого находится дело.

"В 10:30 18 марта планируется оглашение приговора фигурантам дела о гибели детей на Сямозере", - сказала собеседница агентства.

На скамье подсудимых шесть человек: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, начальник лагеря Вадим Виноградов, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя этого управления Людмила Котович. В зависимости от роли каждого представители лагеря обвиняются по ст. 238 и 125 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Оставление в опасности"), а сотрудники регионального Роспотребнадзора - по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Решетова и Виноградов ожидали суда под стражей, остальные фигуранты - под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Решетова, Виноградов, Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. Одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера.

Следствие считает, что Коваленко и Котович были осведомлены о многочисленных нарушениях закона в сфере организации летнего отдыха, допущенных руководителем ООО "Парк-отель "Сямозеро". Несмотря на это, региональное управление Роспотребнадзора выдало компании заключение о соответствии заявленного ею вида деятельности, что дало возможность лагерю продолжить работу.

В декабре 2018 года гособвинение потребовало приговорить бывших сотрудников лагеря к срокам от 4 до 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, Котовича и Коваленко - к 6 годам колонии-поселения. Из подсудимых лишь Виноградов признал вину в гибели детей. Фигурантам предъявлены иски по возмещению морального вреда на сумму более 700 млн рублей.

Последствия трагедии на Сямозере

Утром 17 июня 2016 года 47 детей из отряда "Поморы" отправились на рафте и двух каноэ в водный поход в сопровождении четверых взрослых. Проплыв 3 км, группа причалила к пляжу, где все заночевали. На следующий день они отправились далее по маршруту до острова Фокенсуари. Из-за усилившегося ветра и начавшегося шторма на озере образовались волны метровой высоты, оба каноэ перевернулись, погибли 14 детей.

Спасателям информация о ЧП поступила в 11:15 19 июня от жителей поселка Кудама. Им рассказала о случившемся выжившая участница похода Юля Король. На место трагедии сразу выехали спасательные подразделения, но было уже слишком поздно.

Между тем, 18 июня, когда дети попали в шторм, 12-летний мальчик набрал на мобильном телефоне экстренный номер "112" и дозвонился до станции скорой медицинской помощи Суоярвской центральной больницы. Поднявшая трубку фельдшер Ирина Щербакова приняла его звонок с просьбой о помощи за неудачную шутку.

В апреле 2017 года Суоярвский районный суд Карелии признал ее виновной по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц") и приговорил к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью 14-летнего возраста. Щербакова частично признала вину и отказалась давать показания. Суд также взыскал с районной больницы 4 млн рублей в пользу потерпевших.

После карельской трагедии в стране начались массовые проверки лагерей, часть из которых из-за нарушений была закрыта. Кроме того, власти изменили подход к отдыху в лагерях, чтобы сделать его более безопасным. В январе 2017 года вступил в силу федеральный закон, который четко определил полномочия федеральных, региональных органов власти, местного самоуправления, внес обязательные требования к организациям детского отдыха по обеспечению безопасности детей. В документе также прописаны требования к туристическим маршрутам и профессиональным стандартам вожатых.