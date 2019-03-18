Число погибших в результате циклона в Мозамбике и Зимбабве достигло 166

ТАСС, 18 марта. Число погибших в Мозамбике и Зимбабве в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном "Идай", достигло по меньшей мере 166 человек. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Ранее Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщала, что, по ее оценкам, в результате циклона "Идай" в Малави, Мозамбике и Зимбабве погибли около 150 человек. Второй по величине город Мозамбика Бейра и его пригороды на 90% разрушены циклоном, сообщила организация.

Местные власти предупреждают, что эти данные не являются окончательными, и число жертв, вероятно, будет возрастать.

Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике.

Сезон дождей в Мозамбике наступает в октябре и продолжается до марта, каждый год наводнения приводят к жертвам и разрушениям. В 2015 году от стихии в этой стране погибли более 110 человек и 150 тыс. пострадали.