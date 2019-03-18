{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель детей на озере в Карелии

Прокуратура Карелии обжалует приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Ранее суд признал виновными троих из шести фигурантов дела
Елена Решетова и Вадим Виноградов Владимир Ларионов/ТАСС
Описание
Елена Решетова и Вадим Виноградов
© Владимир Ларионов/ТАСС

ТАСС, 18 марта. Прокуратура Республики Карелия намерена обжаловать приговор Петрозаводского городского суда по делу о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере в июне 2016 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

На эту тему
Три года спустя. Что произошло и кто виноват в гибели детей на Сямозере

Бывшие инструкторы лагеря, Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, признаны невиновными по статье "Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности", экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и и.о. руководителя управления Роспотребнадзора Людмила Котович, которым инкриминировалась халатность, также признаны невиновными.

"Прокуратурой республики в десятидневный срок будет принесено апелляционное представление на приговор в части оправдания указанных лиц", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что бывший директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова признана виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", суд приговорил ее к девяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Решетову освободили от наказания по статье "Оставление в опасности" в связи истечением срока давности. Бывший координатор лагеря Вадим Виноградов признан виновным по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Теги
РоссияГибель детей на озере в КарелииКарелия
Налоговики пришли с проверкой на склады и магазины сети "Красная икра" в регионах РФ
Как пояснил источник, эти мероприятия могут быть связаны с возможным уклонением компании от уплаты налогов
Читать полностью