Прокуратура Карелии обжалует приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

ТАСС, 18 марта. Прокуратура Республики Карелия намерена обжаловать приговор Петрозаводского городского суда по делу о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере в июне 2016 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

Три года спустя. Что произошло и кто виноват в гибели детей на Сямозере

Бывшие инструкторы лагеря, Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, признаны невиновными по статье "Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности", экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и и.о. руководителя управления Роспотребнадзора Людмила Котович, которым инкриминировалась халатность, также признаны невиновными.

"Прокуратурой республики в десятидневный срок будет принесено апелляционное представление на приговор в части оправдания указанных лиц", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что бывший директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова признана виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", суд приговорил ее к девяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Решетову освободили от наказания по статье "Оставление в опасности" в связи истечением срока давности. Бывший координатор лагеря Вадим Виноградов признан виновным по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".