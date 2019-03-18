Правоохранительные органы провели проверку в правительстве Хабаровского края

ТАСС, 18 марта. Правоохранительные органы Хабаровского края провели проверку в правительстве региона в рамках уголовного дела в отношении бывших руководителей региона о хищениях в лесной отрасли. Проверка проведена по инициативе главы края Сергея Фургала. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

"Проверка действительно была. Губернатор начал наводить порядок во многих отраслях, в том числе лесной. Проверка проводится в отношении бывших членов прежнего краевого правительства", - сообщил собеседник агентства.

О конкретных фигурантах уголовного дела информация не предоставляется. Известно, что ущерб от хищений составил около 10 млрд рублей. Получить оперативный комментарий в правоохранительных органах края ТАСС не удалось.

Между тем местные СМИ сообщают, что обыски прошли в кабинетах первых вице-губернаторов Игоря Аверина и Александра Кацубы (совмещает должность первого зампреда правительства с должностью министра финансов), вице-губернатора, министра экономического развития Виктора Калашникова, а также вице-губернатора по социальным вопросам Наталии Пудовкиной.

В новость были внесены изменения (14:24 мск) - добавлены подробности.