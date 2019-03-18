Три фигуранта дела о гибели детей на Сямозере выплатят потерпевшим более 40 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 марта. /ТАСС/. Три фигуранта дела о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии летом 2016 года по решению суда выплатят компенсации морального вреда потерпевшим в размере более 40 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

Три года спустя. Что произошло и кто виноват в гибели детей на Сямозере

Как сообщил в ходе оглашения приговора судья Александр Смирнов, суд удовлетворил иски о компенсации морального вреда к подсудимым Елене Решетовой, Вадиму Виноградову и Валерию Круподерщикову. В общей сложности они должны выплатить родственникам более 40 млн рублей. Ранее сообщалось, что потерпевшие по уголовному делу подали к фигурантам дела иски о возмещении морального вреда на 700,8 млн рублей.

В понедельник Петрозаводский городской суд приговорил экс-директора ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову к 9,5 года колонии общего режима, бывшего координатора лагеря Вадима Виноградова - к 9,5 года колонии общего режима. Инструктор Валерий Круподерщиков приговорен к восьми месяцам колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания. Экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и и. о. руководителя управления Роспотребнадзора Людмила Котович, которым инкриминировалась халатность, а также бывший инструктор Павел Ильин, которому вменяли преступление по статье "Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности", судом признаны невиновными.

В июне 2016 года из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. В апреле 2017 года фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, была приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 57 человек.