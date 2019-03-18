Суд признал совладельцев Нота-банка виновными по делу о хищении более 2,1 млрд рублей

Суд оглашает полный текст приговора, включая его мотивировочную часть. Наказание для обвиняемых будет названо в заключительной части приговора.

"Суд установил: Ерохин Дмитрий Владимирович совершил мошенничество и хищение чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере", - сказала, в частности, судья Ирина Шалашова. Как следует из текста приговора, фигуранты совершили преступление из корыстных побуждений.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы в понедельник вынес обвинительный приговор совладельцам Нота-банка Дмитрию и Вадиму Ерохиным по делу о хищении более 2,1 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

Помимо Дмитрия и Вадима Ерохиных, на скамье подсудимых находится гадалка Нона Михай, водившая дружбу с финансовым директором банка Галиной Марчуковой. Им были предъявлены обвинения в хищении и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Останкинский суд начал рассмотрение дела по существу 25 мая прошлого года. Братья Ерохины вину в инкриминируемых преступлениях отвергли. Нона Михай сообщила суду, что виновной себя признает, раскаивается в содеянном и готова давать показания.

В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить Дмитрию Ерохину наказание в виде девяти лет лишения свободы и 2 млн рублей штрафа, Вадиму - семь лет лишения свободы и 800 тыс. рублей штрафа, Михай - пять лет лишения свободы и штраф в размере 700 тысяч рублей. Кроме того, потерпевшая сторона в лице ПАО "Мостотрест" и Нота-банка, где организация разместила свои сбережения, заявила иск о взыскании с фигурантов всей суммы ущерба.

В чем обвиняются

По версии следствия, руководители банка в 2015 году похитили 1,5 млрд рублей, размещенных на депозите ПАО "Мостотрест". Также подсудимым вменяется присвоение 321 млн рублей, которые были оформлены в качестве необеспеченного личного займа, и хищение 350 млн рублей, принадлежавших банку, посредством перечисления их на счет фирмы-однодневки по фиктивному договору.

25 ноября 2015 года ЦБ РФ отозвал у Нота-банка лицензию на осуществление банковских операций. Обосновывая отзыв лицензии, ЦБ ссылался на обнаружение временной администрацией дыры в балансе кредитной организации в размере более 26 млрд рублей.

Связь Дмитрия Захарченко и Нота-банка

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что уголовное дело в отношении полковника МВД России Дмитрия Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка. По данным следствия, Захарченко, будучи хорошо знаком с финансовым директором банка Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщал источник, изъятые у Захарченко 8,5 млрд рублей являются частью похищенных у банка средств.

Кроме того, как рассказал ранее ТАСС источник, близкий к следствию, гадалка Нона Михай, клиенткой которой была сестра Галины Марчуковой Лариса (дело в отношении нее передано в Останкинский суд, она обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в присвоении денежных средств), также причастна к хищению средств банка и обвиняется в пособничестве мошенничеству в особо крупном размере.