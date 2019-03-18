В СК считают, что суд не учел некоторые доказательства по делу о гибели детей на Сямозере

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Суд, признав невиновными троих фигурантов дела о гибели детей на Сямозере, не принял во внимание ряд собранных доказательств. Такое мнение высказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в связи с вынесенным Петрозаводским городским судом приговором.

Три года спустя. Что произошло и кто виноват в гибели детей на Сямозере

В частности, суд признал невиновными бывших инструкторов лагеря Валерия Круподерщикова и Павла Ильина по инкриминируемой им статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Кроме того, суд оправдал обвинявшихся в халатности экс-руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко и и.о. руководителя управления Роспотребнадзора Людмилу Котович.

"По мнению следствия, суду были представлены исчерпывающие доказательства виновности всех без исключения фигурантов уголовного дела, в том числе Коваленко, Котович и Ильина, - сообщила представитель СК. - Однако судом эти доказательства не исследованы и не приняты во внимание. В итоге трое из шести подсудимых были признаны невиновными".

В июне 2016 года из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

В понедельник Петрозаводский горсуд признал виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, экс-директора лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову и бывшего координатора лагеря Вадима Виноградова и приговорил их к 9,5 годам лишения свободы. Бывшего инструктора лагеря Валерия Круподерщикова за оставление в опасности суд назначил 8 месяцев лишения свободы, но освободил от наказания за истечением сроков давности. В апреле 2017 года фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, была приговорена к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.