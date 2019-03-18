СК проводит обыски у производителя кваса "Никола"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Следователи СК проводят обыски у компании-производителя кваса "Никола" в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на 26 млн рублей (ч. 1 ст. 199 УК РФ) руководством компании "Дека", производящей пиво, медовуху, квас и безалкогольные напитки. Следователи провели обыски на предприятии, изъяли необходимую документацию", - говорится в сообщении СК в мессенджере WhatsApp.

По версии следствия, с июля по октябрь 2018 года руководство компании подавало в налоговые органы декларации, содержащие заведомо ложные сведения.