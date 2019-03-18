СК РФ предъявил обвинение экс-сотруднику генпрокуратуры Литвы по делу о событиях 1991 года

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило заочное обвинение экс-сотруднику Генпрокуратуры Литвы в незаконном преследовании участников событий в Вильнюсе в 1991 году. Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности в Литве граждан России из числа бывших военнослужащих Советской Армии, сотрудников правоохранительных органов и членов Коммунистической партии Литвы за причинение смерти и телесных повреждений гражданским лицам в ходе обеспечения общественного порядка в Вильнюсе в январе 1991 года, "следователи СК России установили причастность к совершению этого преступления (незаконного привлечения к уголовной ответственности - прим. ТАСС) Симонаса Слапшинскаса, состоявшего ранее в должности главного прокурора департамента уголовного преследования Генеральной прокуратуры Литовской Республики и вынесшего совместно с членами следственной группы обвинительный акт".

В 2015 году он направил уголовное дело в литовский суд для рассмотрения по существу.

Оценка СК

Между тем, напомнила представитель СК, "литовским прокурорам было достоверно известно, что события в городе Вильнюсе имели место в период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР, войсковые подразделения выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР и Уставом Вооруженных сил в целях обеспечения общественного порядка на территории Литовской ССР".

Несмотря на это, судьи досудебного расследования Вильнюсского городского участкового суда на основании ходатайств должностных лиц Генпрокуратуры Литвы вынесли определения о признании граждан Российской Федерации подозреваемыми в совершении преступлений, предусмотренных ст. 100 ("Обращение с людьми, запрещаемое международным правом"), ст. 101 ("Убийство лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права"), ч. 1 ст. 103 ("Причинение вреда здоровью, истязание либо иное бесчеловечное обращение с людьми, которые пользуются защитой международного гуманитарного права"), ч. 1 ст. 111 ("Запрещенная военная атака") и ст. 112 ("Использование запрещенных военных средств") УК Литовской Республики. "При этом на момент принятия решения о направлении уголовного дела в суд Слапшинскасом совместно с иными сотрудниками Генпрокуратуры ЛР причинно-следственная связь между действиями военных и гибелью митингующих не установлена. Факты стрельбы по гражданскому населению с крыш и верхних этажей прилегающих зданий умалчиваются, хотя достоверно известно, что в конфликте участвовала третья сторона", - отметила представитель СК.

Кроме того, подчеркнула она, "уголовное преследование со стороны литовских правоохранительных органов и суда осуществляется с нарушением общепризнанного принципа международного права и уголовного процесса - недопустимости придания уголовному закону обратной силы".

Российское следствие

"Российские граждане продолжают подвергаться незаконному уголовному преследованию за якобы совершенные ими преступления против мира и безопасности человечества в условиях отсутствия военного конфликта, - отметила Петренко. - Между тем литовскими правоохранителями по непонятным причинам не расследовано должным образом убийство военнослужащего Виктора Шатских. Уголовное дело по этому факту было прекращено, как таковые обстоятельства преступления не выяснялись. Теперь расследованием этого преступления также занимаются следователи СК РФ".

По ее словам, "Следственный комитет России, расследуя уголовное дело, намерен восстановить справедливость и защитить права российских граждан, гарантированные российским законодательством и международными актами". Известны очевидцы событий тех дней, которые совсем иначе описывают происходившее, нежели представляют литовские правоохранители, добавила представитель СК.

Обвинения в Литве

В январе 2016 года Вильнюсский окружной суд приступил к рассмотрению уголовного дела о январских событиях 1991 года в литовской столице. В списке обвиняемых числились 65 человек, в том числе экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, бывший командир группы "Альфа" Михаил Головатов, начальник Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик. Но на скамье подсудимых были всего два человека: гражданин России Юрий Мель, проживающий в Калининграде, и задержанный в Литве, также проживающий в Вильнюсе гражданин России Геннадий Иванов. В отношении остальных дело слушалось заочно. Обвинительный акт составил 13 томов.

В январе 1991 года в Вильнюсе во время политического двоевластия и стычек с применением оружия погибли 14 человек. В рамках расследования январских событий Вильнюс объявил в розыск около 80 человек: находящихся за пределами Литвы граждан РФ, Белоруссии и Украины. Дело о январских событиях 1991 года стало крупнейшим в истории судебной системы Литвы как по кругу включенных в него лиц, так и по объему (более 700 томов). К защите были привлечены более 60 адвокатов, почти все они для находящихся за пределами Литвы подсудимых назначены литовской стороной.

Суд несколько раз безуспешно пытался вызвать в качестве свидетеля экс-президента СССР Михаила Горбачева. Для Меля обвинение потребовало 16 лет лишения свободы, для Иванова - 12 лет. Максимальное наказание в виде пожизненного заключения обвинение требует для Язова, Головатого и еще нескольких советских военных. 18 февраля этого года Вильнюсский окружной суд перенес дату объявление решения на 27 марта.

В октябре 2016 года тот же суд приговорил бывших бойцов рижского ОМОНа граждан России Андрея Лактионова, Чеслава Млынника и Александра Рыжова к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели в 1991 году сотрудников таможни и полиции Литвы на контрольно-пропускном пункте Медининкай на литовско-белорусской границе. Приговор был вынесен заочно. Пост в июле 1991 года был обстрелян неизвестными, в результате погибли семь человек. По утверждению органов правопорядка Литвы, акцию осуществили бойцы рижского ОМОНа.

По этому же уголовному делу в мае 2011 года был осужден на пожизненное заключение и отбывает его бывший боец рижского ОМОНа гражданин Латвии Константин Михайлов (ранее носил фамилию Никулин, которую сменил официально). В ноябре 2007 года он был задержан в Риге, где проживал, выдан Вильнюсу и осужден. Виновным себя Михайлов не признал и заявил, что осужден бездоказательно.

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