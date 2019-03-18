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Стрельба в городе Утрехт

Полиция Германии усилила контроль на границе с Нидерландами после событий в Утрехте

Там произошла стрельба, в результате которой погиб один человек

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Федеральная полиция Германии повысила уровень контроля на границе с Нидерландами после стрельбы в Утрехте. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС представитель инстанции.

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"Мы обмениваемся информацией с коллегами в Нидерландах, а также с полицейскими федеральной земли Северный Рейн- Вестфалия. Мы усилили контроль в районе городов Клеве и Ахен", - сказала она.

Ранее в понедельник в Утрехте, который расположен в 100 км от немецкой границы, произошла стрельба. В результате инцидента, по данным полиции, погиб один человек, еще несколько получили ранения. Точное число пострадавших и их гражданство не сообщаются. Власти Нидерландов повысили до самого высокого уровень террористической угрозы.

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ГерманияНидерландыСтрельба в городе Утрехт
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