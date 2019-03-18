{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ленобласти произошло ДТП с участием автобуса

Водитель Volkswagen погиб, три пассажира автобуса получили травмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Столкновение автобуса и легкового автомобиля произошло на юго-востоке Ленинградской области. В результате происшествия погиб один человек, еще трое получили травмы, сообщила в понедельник пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, на 14 км автодороги Кириши - Будогощь произошло столкновение двух транспортных средств, двигавшихся во встречном направлении: Volkswagen Polo и автобуса "ПАЗ". В результате ДТП от полученных травм скончался водитель Volkswagen, три пассажира автобуса госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, спасатели приняли участие в ликвидации последствий ДТП. "Специалисты дежурной смены 54 пожарно-спасательной части провели деблокировку пострадавших", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. По факту аварии проводится проверка.

Теги
РоссияЛенинградская область
В организме скончавшейся свидетельницы по делу Берлускони обнаружены сурьма и кадмий
Главный прокурор Милана сообщил, что из-за опасности радиоактивного загрязнения при вскрытии тела модели будут присутствовать специально обученные пожарные
Читать полностью