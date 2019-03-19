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СМИ: число жертв обрушения зданий на севере Китая возросло до 15

Еще пять человек числятся пропавшими без вести, сообщает Центральное телевидение Китая

ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Число погибших в результате обрушения нескольких жилых зданий в городе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая увеличилось до 15. Об этом во вторник сообщило Центральное телевидение Китая.

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Ранее сообщалось о 12 жертвах и восьми пострадавших. Как говорится в репортаже, на данный момент пропавшими без вести числятся пять человек.

По информации китайской прессы, из 79 попавших в зону оползня, 46 человек самостоятельно выбрались из опасной зоны.

Инцидент произошел в пятницу на прошлой неделе примерно в 18:00 по местному времени (13:00 мск). По данным телевидения, в результате схода оползня в городе обрушились два жилых здания, один частный дом и общественная баня. Поиски пропавших продолжаются.

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