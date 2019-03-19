В Москве бизнесмен осужден на 2,5 года по делу о пожаре, в котором погибли 12 человек

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Московский предприниматель Аламбек Тогузаков приговорен к 2,5 года колонии по уголовному делу о пожаре в швейной мастерской в 2016 году, унесшем жизни 12 человек. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Приговором суда Аламбек Тогузаков признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях, ему назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала Иванова.

Предприниматель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ч. 1 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ"). Следствием и судом установлено, что индивидуальный предприниматель Тогузаков с июня 2015 по январь 2016 года занимался изготовлением подушек в арендуемых помещениях без обеспечения должного уровня пожарной безопасности на производстве. В результате вечером 30 января 2016 года в одном из помещений произошел пожар общей площадью 3000 кв. м и обрушение кровли. Пожар унес жизни 12 человек, включая одного малолетнего ребенка.

Кроме того, Тогузаков с середины 2015 по январь 2016 года в нарушение положений миграционного законодательства РФ принял на работу двух иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ.

"В ходе расследования обвиняемый признал вину в полном объеме", - отметила представитель ГСУ.