Обвиняемый в коррупции глава НОК Японии объявил о своей отставке

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Японии Цунэкадзу Такэда, которого французские правоохранительные органы обвиняют в коррупции, объявил о том, что уйдет в отставку. Об этом Об этом сам Такэда заявил во вторник по итогам прошедшего в Токио собрания НОК.

"Мне очень больно, что [скандал] вызвал такую шумиху по всему миру в преддверии Игр, которые пройдут в следующем году. Я передам пост председателя НОК молодому и подходящему для этой должности лидеру, который откроет для Японии новую эпоху", - заявил журналистам Такэда и подчеркнул, что уйдет в отставку в июне этого года, когда истекает срок его полномочий на посту главы НОК. Он также сообщил, что снимет с себя и полномочия члена Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее французские следователи предъявили Такэде обвинение в коррупции. Следствие считает, что победа Токио на выборах столицы Олимпийских игр в 2013 году стала результатом тайных банковских операций, которые позволили японской стороне заполучить голоса африканских представителей. По версии следствия, Такэда санкционировал выплату взяток. Сам председатель НОК Японии категорически отверг эти обвинения, назвав их немыслимыми.

В 1998 году Такэда занимал должность спортивного директора оргкомитета зимних Олимпийских игр в Нагано. НОК Японии Такэда возглавляет с 2001 года, также в качестве члена Международного олимпийского комитета (МОК) он координировал подготовку к трем Олимпиадам (2010, 2014, 2018). В 2012 году чиновник возглавил заявочный комитет Олимпиады-2020, сейчас 71-летний функционер занимает должность вице-президента исполнительного совета Олимпиады.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

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