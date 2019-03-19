В Молдавии осквернили памятник Потемкину

КИШИНЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Вандалы повредили памятник Григорию Потемкину, установленный на месте его смерти возле села Старые Рэдены в Молдавии. Как сообщил во вторник советник президента Молдавии по вопросам образования Корнелиу Попович, с памятной доски был украден барельеф с изображением князя, также поврежден пьедестал.

"Вандалы осквернили памятник Григорию Потемкину в селе Старые Рэдены", - написал Попович на своей странице в Facebook. Монумент был возведен в 1792 году графиней Браницкой на второй год после смерти князя на пути из Ясс в Николаев. Первоначально он представлял собой столб, а в середине XIX века вместо него был возведен обелиск из белого камня высотой 13 м. Рядом с ним был расположен щит с надписью: "Hа семъ местъ преставился князъ Григорiй Александровичъ Потемкинъ Таврическiй" 5 октября 1791 года".