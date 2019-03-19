В Молдавии осквернили памятник Потемкину

КИШИНЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Вандалы повредили памятник Григорию Потемкину, установленный на месте его смерти возле села Старые Рэдены в Молдавии. Как сообщил во вторник советник президента Молдавии по вопросам образования Корнелиу Попович, с памятной доски был украден барельеф с изображением князя, также поврежден пьедестал.
"Вандалы осквернили памятник Григорию Потемкину в селе Старые Рэдены", - написал Попович на своей странице в Facebook. Монумент был возведен в 1792 году графиней Браницкой на второй год после смерти князя на пути из Ясс в Николаев. Первоначально он представлял собой столб, а в середине XIX века вместо него был возведен обелиск из белого камня высотой 13 м. Рядом с ним был расположен щит с надписью: "Hа семъ местъ преставился князъ Григорiй Александровичъ Потемкинъ Таврическiй" 5 октября 1791 года".
В 2016 году памятник был капитально отреставрирован по инициативе посольства России в Молдове и при поддержке российских властей. По соглашению, подписанному между дипломатической миссией и местными органами власти, ответственность за его сохранение взял райсовет Унген и местная гимназия. Планировалось обустроить здесь музей.
Осквернение исторических памятников в Молдавии происходит регулярно. Неоднократно повреждались мемориальные комплексы и могилы советских воинов, жертв Холокоста, ветеранов афганской войны, а также памятники российским государственным деятелям, оставившим след в молдавской истории. С ними здесь призывают бороться некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО.
В 2016 году по инициативе бывшего министра обороны Анатолия Шалару в республике учредили "музей советской оккупации", куда намеревались свезти установленные на постаментах танки времен Великой Отечественной войны. Однако ему удалось отправить туда только одну боевую машину, которая располагалась на территории оборонного ведомства. Инициаторы столкнулись с жестким противодействием поддерживающей президента страны Игоря Додона Партии социалистов Республики Молдова, других партий и общественности, которые взяли памятники под охрану.