Норвежская компания Norsk Hydro подверглась кибератаке

ТАСС, 19 марта. Крупнейший норвежский производитель алюминия и алюминиевых изделий Norsk Hydro подвергся обширной кибератаке, вызвавшей перебои в работе подразделений компании в Европе и США. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

По его данным, некоторые операции на производстве компании были переведены в ручной режим, некоторые, в частности, работа прессовых цехов, на данный момент приостановлены.

Представитель компании также сообщил Bloomberg, что Norsk Hydro делает все возможное, чтобы решить возникшие проблемы, но пока не готова делать прогнозы. Сайт компании в настоящее время не доступен.

Как отмечает агентство Reuters, государственное агентство по кибербезопасности Норвегии подтвердило факт кибератаки, сообщив, что она началась в понедельник вечером и продолжилась ночью. "Мы помогаем Norsk Hydro урегулировать ситуацию и делимся информацией с представителями других секторов в Норвегии и международными партнерами", - приводит Reuters заявление представителя агентства по кибербезопасности. В агентстве также указали, что оценка ущерба от кибератаки будет проведена позднее.