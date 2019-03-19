Персонал одного из зданий в Евроквартале Брюсселя эвакуирован после угрозы взрыва

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Персонал одного из вспомогательных зданий в Евроквартале Брюсселя эвакуирован после анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщает во вторник корреспондент ТАСС с места событий. Полиция и пожарные устанавливают вокруг здания периметр безопасности.
#Brussels#bruxelles#bombthreat pic.twitter.com/cb3X1To7Uz— Alemi (@Alexandros__M) 19 March 2019
"Объявлена эвакуация после звонка о возможном взрыве в здании", - пояснил ТАСС один из полицейских в оцеплении. Из здания, расположенного через дорогу от резиденции Еврокомиссии, вышли порядка 50 человек.
Street in heart of Brussels EU quarter closed during bomb scare. Britain's embassy to the EU is on the street which has been cordened off. Staff not at liberty to comment. pic.twitter.com/DJnNTIbFYt— James Crisp (@JamesCrisp6) 19 March 2019
Тревога была объявлена примерно в 11:50 (13:50 мск). В настоящее время работа основных институтов ЕС, включая Еврокомиссию, продолжается без изменений, однако к зданию стянуты дополнительные сотрудники служб безопасности. Большая часть Европейского квартала не входит в закрытую полицией зону. В институтах ЕС в Евроквартале Брюсселя работают более 30 тыс. европейских чиновников.
В новость были внесены изменения (14:31 мск) - добавлены подробности после второго абзаца