Персонал одного из зданий в Евроквартале Брюсселя эвакуирован после угрозы взрыва

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Персонал одного из вспомогательных зданий в Евроквартале Брюсселя эвакуирован после анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщает во вторник корреспондент ТАСС с места событий. Полиция и пожарные устанавливают вокруг здания периметр безопасности.

"Объявлена эвакуация после звонка о возможном взрыве в здании", - пояснил ТАСС один из полицейских в оцеплении. Из здания, расположенного через дорогу от резиденции Еврокомиссии, вышли порядка 50 человек.

Тревога была объявлена примерно в 11:50 (13:50 мск). В настоящее время работа основных институтов ЕС, включая Еврокомиссию, продолжается без изменений, однако к зданию стянуты дополнительные сотрудники служб безопасности. Большая часть Европейского квартала не входит в закрытую полицией зону. В институтах ЕС в Евроквартале Брюсселя работают более 30 тыс. европейских чиновников.

В новость были внесены изменения (14:31 мск) - добавлены подробности после второго абзаца