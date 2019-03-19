СМИ: несколько регионов Венесуэлы оказались обесточены из-за очередной аварии

МЕХИКО, 19 марта. /ТАСС/. Венесуэльские штаты Миранда, Варгас, Карабобо и Мерида, а также некоторые районы Каракаса остались во вторник без электроснабжения. Об этом сообщила на своем сайте газета El Nacional.

Пока не сообщается, где именно произошла авария, обесточившая эти регионы. Представители национальной электрической компании Corpoelec указали, что работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.

Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) 11 марта по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Министр связи и информации Хорхе Родригес 12 марта заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.