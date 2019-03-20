СМИ: число жертв наводнений в Индонезии увеличиось до 107

ТАСС, 20 марта. Не менее 107 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями в провинции Папуа на востоке Индонезии. Об этом в среду сообщает агентство "Синьхуа".

"Многие жертвы наводнения все еще погребены под опавшими деревьями и слоями грязи", - заявил представитель поисково-спасательной операции Юди Янто.

По данным властей, пропавшими без вести числятся 93 человека. От наводнений также пострадали 159 жителей провинции, из них 84 получили серьезные ранения. Более 9,6 тыс. индонезийцев были вынуждены покинуть свои дома, в настоящее время они находятся в 20 центрах временного размещения.