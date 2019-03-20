Более 40 чиновников привлечены к ответственности в Дагестане за коррупцию

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы привлекли в 2018 году к уголовной ответственности в Дагестане более 40 чиновников в рамках борьбы с коррупцией. В целом за различные нарушения к ответственности привлечены более 200 человек, сообщил глава республики Владимир Васильев, выступая с ежегодным посланием парламенту региона.

"Более 200 человек привлечены к ответственности, из которых свыше 40 должностных лиц арестованы", - сказал он.

Как сообщалось, в середине января 2018 года в республику прибыла спецгруппа Генпрокуратуры РФ в составе нескольких десятков прокуроров для проверки деятельности органов власти. По результатам работы было возбуждено более 70 уголовных дел. Также сообщалось, что у чиновников в Дагестане в рамках борьбы с коррупцией за минувший год было арестовано имущество на сумму более 2 млрд рублей.

Глава Дагестана 5 февраля 2018 года отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования Шахабаса Шахова в хищении средств из бюджета для реализации социальных программ, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. Также был арестован и впоследствии осужден мэр Махачкалы Муса Мусаев.