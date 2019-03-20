Около 290 тыс. жителей Воронежа остались без воды из-за коммунальной аварии

ВОРОНЕЖ, 20 марта. /ТАСС/. Авария на водоводе диаметром 1000 мм произошла в Воронеже, из-за нее отключено холодное и горячее водоснабжение примерно у 290 тыс. жителей Коминтерновского района, сообщила ТАСС в среду представитель управы района.

"Из-за аварии отключена холодная и горячая вода в кварталах, ограниченных улицами Хользунова, Владимира Невского, Новгородская, Антонова-Овсиенко, Московский проспект, Бульвар Победы, Лизюкова в Коминтерновском районе Воронежа. Это примерно весь Северный микрорайон, около 290 тыс. жителей", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что планируется подвоз питьевой и технической воды жителям Северного микрорайона.

В Северном микрорайоне, входящем в Коминтерновский район Воронежа, проживают порядка 300 тыс. жителей. Всего в Воронеже проживают более 1,1 млн человек.

По данным пресс-службы компании "Росводоканал-Воронеж", авария произошла утром в среду на магистральном водоводе в Коминтерновском районе. "Бригада аварийно-восстановительных работ предприятия приступила к устранению утечки, на место направлена вся необходимая спецтехника. Процесс работ осложняет труднодоступность места повреждения, на котором находятся капитальные строения: кирпичный забор и фонарный столб", - говорится в сообщении пресс-службы компании.