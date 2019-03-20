Командир БМД получил 3,5 года условно за гибель двух десантников на учениях под Псковом

ПСКОВ, 20 марта. /ТАСС/. Псковский гарнизонный военный суд признал виновным командира модернизированной боевой машины десанта БМД-4М Сергея Федосова в причинении смерти по неосторожности двум десантникам, которые в ходе учений осенью 2018 года не смогли выбраться из боевой машины и утонули при переправе через реку Великую. Суд назначил наказание Федосову в виде трех с половиной лет лишения свободы условно, сообщила в среду ТАСС представитель суда.

"Федосова осудили к 3 годам 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Суд установил, что он виновен, на судебном заседании Федосов свою вину полностью признал. Им были нарушены статьи 7, 121, 124 "Руководства по преодолению водных преград танками", введенного в действие приказом главнокомандующего сухопутными войсками, а также ряд пунктов инструкции по эксплуатации БМД. В ходе учений Федосов допустил к преодолению водной преграды на указанной боевой машине боевой расчет в количестве восьми человек, в том числе не знающих меры безопасности. Погибли два бойца, которые с целью аварийного покидания машины открыли люки среднего отделения, через которые стала поступать вода, что повлекло за собой быстрое погружение боевой машины под воду", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что условный срок назначен Федосову по ч. 3, ст. 350 УК РФ ("Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Суд назначил условное наказание, приняв во внимание смягчающие обстоятельства. "В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает наличие у Федосова малолетнего ребенка, а также то, что он совершил преступление в ходе учений, то есть в условиях, максимально приближенных к боевым и характеризующихся повышенными физическими и психологическими нагрузками, предпринимал попытки спасти [военнослужащих], в том числе уже и после погружения боевой машины под воду, неоднократно принес потерпевшим свои публичные извинения", - говорится в тексте приговора.

Инцидент произошел в октябре 2018 года в акватории реки Великая в районе деревни Лещихино Псковского района Псковской области. Как следует из материалов дела, у БМД в ходе преодоления водной преграды остановился двигатель, и в среднее отделение машины начала поступать вода. "Федосов преждевременно подал команду на эвакуацию, не получив от механика-водителя доклада о невозможности запуска двигателя аварийным способом, либо об аварийной ситуации в связи с повышением уровня воды в машине при работающей основной системе откачки воды", - говорится в материалах дела. Часть военнослужащих смогли выбраться самостоятельно из тонущей машины. Двух десантников удалось вытащить только с помощью подплывших спасателей-водолазов. На спасательной лодке их тела доставили на берег, где оказали медицинскую помощь, но безрезультатно.