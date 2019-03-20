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В Ростове-на-Дону произошла массовая авария с участием кареты скорой помощи

Один человек пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 марта. /ТАСС/. Автомобиль столкнулся с пятью машинами, включая карету скорой помощи, в Северном микрорайоне Ростова-на-Дону, один человек пострадал, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"По предварительной информации, один из участников ДТП не справился с управлением и допустил столкновение с пятью автомобилями, в том числе со скорой помощью. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пять автомобилей получили механические повреждения, среди них машина скорой помощи ГАЗ, Renault Symbol, Lada Priora, Opel Vectra, Hyundai Accent. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

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