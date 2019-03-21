Израильский солдат открыл огонь по бросающим камни у Вифлеема людям

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 марта. /ТАСС/. Израильский военнослужащий в ночь на четверг открыл огонь по бросающим камни палестинцам в районе КПП на Западном берегу реки Иордан, ранив нескольких из них. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля, добавив, что начато изучение обстоятельств инцидента.

"Ночью израильский солдат на военном посту около города Вифлеем (палестинский город на Западном берегу - прим. ТАСС) заметил бросающих камни в израильские автомобили. В ответ он открыл огонь из своего оружия. Были получены сообщения о нескольких раненых палестинцах. Детали этого инцидента находятся на рассмотрении, обстоятельства происшествия будут изучены", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Газета The Times of Israel в свою очередь сообщает об одном погибшем и одном раненом палестинце в результате этого инцидента. По ее данным, арабы ехали в автомобиле на шоссе близ Вифлеема, когда по ним был открыт огонь.

Это уже четвертый палестинец, убитый израильскими солдатами на Западном берегу на этой неделе, отмечает издание.