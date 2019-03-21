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Один человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем

В результате инцидента также пострадал еще один человек, в соседних домах выбило стекла

ВОРОНЕЖ, 21 марта. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в котельной на территории совхоза Масловский Новоусманского района Воронежской области. В результате одна женщина погибла, еще одна госпитализирована. Об этом сообщил ТАСС представитель экстренных служб Новоусманского района.

"Взрыв газа в автономной газовой котельной в совхозе Масловский на улице Школьная, 7. Горения не было, котельная разрушена полностью, в соседних домах выбило стекла. В одном из близлежащих домов погибла женщина 1949 года рождения, пострадала женщина 1990 года рождения", - сказал собеседник. Он уточнил, что взрыв произошел около 10:30 мск.

Как сказали корреспонденту ТАСС в приемном отделении Новоусманской районной больницы, на место ЧП выезжала бригада скорой помощи. "Врачи зафиксировали гибель женщины 1949 года рождения. Женщина 1990 года рождения доставлена в больницу, ее в данный момент обследуют врачи", - сказал врач приемного отделения.

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