Почти 12 тыс. россиян осудили в 2018 году за коррупцию

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Почти 12 тыс. человек осуждены в России в прошлом году за коррупционные преступления. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Что касается уголовных дел, которые рассматриваются с участием прокуроров, то за 2018 год было вынесено 10,7 тыс. обвинительных приговоров в отношении 11,7 тыс. человек", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в интервью на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир".

Всего в прошлом году по материалам органов прокуратуры возбудили 3,179 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях.

По словам Куренного, в прошлом году было зарегистрировано 30,4 тыс. коррупционных преступлений, что на 3% больше, чем в 2017 году. На 10% возросло и число пресеченных фактов взятки - до 3,4 тыс. О попытках дачи взятки сообщали и чиновники, и те, кого склоняли к даче взятки.