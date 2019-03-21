Прокуратура назвала вероятную причину взрыва котельной в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 21 марта. /ТАСС/. Предположительной причиной взрыва котельной в поселке Масловский под Воронежем, в результате чего погибла одна женщина и еще одна получила ранения, стал перегрев котла после прекращения подачи воды. Об этом сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"По предварительным данным, причиной аварии послужило прекращение подачи воды в котел, в результате чего произошел его перегрев и взрыв, здание котельной полностью разрушено", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Воронежской области.

Ранее сообщалось, что около 10:30 мск произошел взрыв газа в автономной котельной на территории поселка Масловский Новоусманского района Воронежской области. В результате женщина 1949 года рождения погибла, вторая женщина 1990 г. р. получила ранения и была госпитализирована в Новоусманскую райбольницу. 18 домов, школа и детсад поселка остались без отопления, они по распоряжению губернатора Александра Гусева будут подключены к резервной котельной.

В регионе создана комиссия по расследованию причин ЧП, проводится проверка регионального управления СУ СК и прокуратуры по Воронежской области.