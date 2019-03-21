СК проверит данные о том, что со счетов детей из интерната в Калмыкии сняли 2 млн рублей

ЭЛИСТА, 21 марта. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку после публикации на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой материала о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей, где со счетов воспитанников, предположительно, сняли около 2 млн рублей. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"По данному факту следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ проводится процессуальная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проверка находится на особом контроле у руководства следственного управления", - уточнили в пресс-службе СУ СК.

В публикации на сайте Кузнецовой говорилось, что она обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить организацию деятельности и финансового обеспечения дома-интерната в столице Калмыкии. Интернат стал объектом проверки специалистами аппарата уполномоченного в ходе мониторинга детских домов-интернатов, который проводится по всей стране. При изучении сберегательных книжек несовершеннолетних было установлено, что "с их личных счетов систематически снимались денежные средства, которые впоследствии расходовались на обеспечение жизнедеятельности воспитанников - на приобретение одежды, обуви, средств личной гигиены, подгузников, полотенец, лекарственных средств". Кроме того, в 2016 году денежные средства несовершеннолетних были потрачены на проведение медицинского обследования, а в 2018 году - на приобретение медицинских кроватей для лежачих больных, прикроватных столиков, электроподъемника для ванны с подставкой для купания и тележки с гидравлическим приводом для перевозки пациентов.

По закону дети-сироты, находящиеся в интернатах, подлежат полному государственному обеспечению, а снятие средств с личных счетов воспитанников возможно только в исключительных случаях, говорится в сообщении на сайте уполномоченного.