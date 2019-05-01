Суд в США отложил до 11 июня решение вопроса вменяемости россиянина Никулина

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Судья Северного округа штата Калифорния Уильям Алсап отложил по крайней мере до 11 июня принятие решения по вопросу степени вменяемости российского гражданина Евгения Никулина, экстрадированного из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС во вторник адвокат Аркадий Бух.

На слушаниях, состоявшихся во вторник в окружном суде в Сан-Франциско, обсуждались положения психиатрического обследования Никулина, проведенного экспертом защиты, и выводы экспертизы, проведенной психологом в конце 2018 года в больнице при центре временного содержания задержанных в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

"Судья на сегодняшний день посчитал доказательную базу определенной <...> Прокуратура должна написать свои возражения до 8 мая 2019 года. Мы должны ответить им до 15 мая, прокуратура должна ответить на наш ответ до 20 мая. И после этого финальное слушание будет 11 июня", - уточнил адвокат россиянина. "Я думаю, что 11 июня уже не будет каких-то встречных аргументов, а будет финальное решение", - добавил Бух.

По его оценке, слушания в окружном суде в Сан-Франциско длились более шести часов и проходили сложно.

"Судья в начале слушаний склонялся в пользу прокуратуры, - продолжал адвокат, имея в виду позицию стороны обвинения, настаивающей на полной вменяемости Никулина. - Судья после того, как ознакомился с нашей доказательной базой, работой адвокатов и психиатра, посчитал, что уже не может однозначно принять сторону прокуратуры. Он сказал, что хочет теперь иметь [доводы и контраргументы сторон] в письменном виде".

Как отмечал ранее адвокат Бух, если Никулина признают невменяемым, то решение о его дальнейшей судьбе должен будет принимать судья. В противном случае будет назначен суд присяжных.

О деле Никулина

Власти США обвиняют россиянина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже через интернет $3,4 тыс. в 2009 году.

Чехия 31 марта прошлого года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. В тот же день он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.