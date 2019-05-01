Стрелявший в Университете Северной Каролины не попадал ранее в поле зрения полиции

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Стрелявший во вторник в студенческом городке университета американского штата Северная Каролина не попадал в поле зрения правоохранительных органов города Шарлотт до вооруженного нападения, жертвами которого стали двое, четверо получили ранения. Об этом сообщил на пресс-конференции шеф полиции Шарлотт Джефф Бейкер. Трансляцию пресс-конференции вела телекомпания NB C .

Бейкер ответил отрицательно на вопрос, попадал ли стрелявший в поле зрения полиции ранее.

"Нет, насколько нам известно, не попадал. Это будет установлено в ходе расследования", - информировал начальник полиции. Он сказал, что у него пока нет санкции вышестоящего начальства на то, чтобы раскрыть имя подозреваемого.

Наряд полиции прибыл в кампус университета "в течение считанных минут" после получения информации о стрельбе, рассказал Бейкер. По его словам, злоумышленник с пистолетом был схвачен и разоружен.

"Два человека погибли, трое находятся в критическом состоянии, состояние еще одного не является критическим", - уточнил шеф городской полиции. Он считает, что оперативность его подчиненных позволила избежать большего количества жертв.