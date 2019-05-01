Обвиняемая по делу о злоупотреблениях вице-мэр Пензы отпущена под подписку о невыезде

ПЕНЗА, 1 мая. /ТАСС/. Суд отпустил под подписку о невыезде находившуюся с августа 2017 года под домашним арестом вице-мэра Пензы Ирину Ширшину. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат.

"Суд вынес такое решение", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Ширшиной инкриминируется мошенничество, покушение на мошенничество, превышение и злоупотребление должностными полномочиями. Следствие считает, что она нарушила закон при выделении земельных участков. Детали уголовного дела не раскрываются.

По уголовному делу, помимо Ширшиной, проходят обвиняемыми замдиректора муниципального предприятия Татьяна Титкова и бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин. Следствие считает, что он мошенническим путем завладел земельным участком стоимостью 460 тыс. рублей. Титкова и Савин находятся под подпиской о невыезде.