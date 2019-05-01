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Ярославский вокзал в Москве проверяют после анонимного сообщения о минировании

Полицейские и кинологи обследуют территорию

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на Ярославском вокзале в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил о том, что на Ярославском вокзале заложено взрывное устройство. В настоящее время полицейские и кинологи обследуют территорию вокзала", - сказал собеседник агентства, не уточнив, проводится ли эвакуация пассажиров.

В последние несколько месяцев неизвестные неоднократно сообщали о минировании ряда объектов инфраструктуры, ТЦ, учебных заведений и других организаций в Москве и Подмосковье. Во всех случаях эта информация оказывалась ложной.

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