На Ярославском вокзале Москвы в багаже обнаружили пустые корпуса гранат времен войны

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в багаже на Ярославском вокзале в Москве несколько пустых корпусов от гранат времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В багаже у мужчины были обнаружены предметы, похожие на гранаты. По предварительной информации, это несколько корпусов от гранат, которые оказались пустыми", - сказал собеседник агентства, добавив, что боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны.

По словам источника, мужчина доставлен в отдел полиции, он оказался поисковиком. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что Ярославский вокзал проверяют сотрудники полиции после анонимного сообщения о минировании.