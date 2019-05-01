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Стрельба в Университете Северной Каролины

Reuters: стрелок в Университете Северной Каролины использовал легально купленное оружие

В результате стрельбы погибли два человека

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Открывший во вторник стрельбу в Университете Северной Каролины, в результате которой погибли два человека, использовал легально купленное оружие. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на начальника полицейского управления округа Мекленберг Керр Путни.

Он также подчеркнул, что преступник действовал в одиночку. "На данный момент мы не можем объяснить причины его поступка. Больше всего вопросов вызывает неожиданность произошедшего", - приводит в среду агентство слова полицейского.

Стрельбу в студенческом городке университета штата Северная Каролина открыл 22-летний Тристан Эндрю Террелл. Он задержан и находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в двух убийствах и четырех покушениях на убийство. В четверг он должен предстать перед судом.

Шеф полиции Шарлотта Джефф Бейкер заявил во вторник, что подозреваемый не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В результате стрельбы два человека погибли, четверо получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.

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СШАСтрельба в Университете Северной Каролины
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