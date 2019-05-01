Движение в Лефортовском тоннеле в Москве затруднено из-за аварии с автомобилем каршеринга

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Водитель автомобиля каршеринга врезался в грузовик в Москве, один человек пострадал. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Водитель каршеринга наехал на стоящий грузовик в Лефортовском тоннеле. По предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины ДТП.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в настоящее время движение автотранспорта в тоннеле затруднено.