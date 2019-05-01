Двое погибли, пятеро пострадали в ДТП в Татарстане

КАЗАНЬ, 1 мая. /ТАСС/. Два человека погибли и пятеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане, говорится в распространенном в среду сообщении МВД по республике.

"В среду около 19:00 мск на автодороге "Объезд Старого Заинска" водитель автомобиля "ВАЗ" не выбрал безопасную скорость и выехал на сторону дороги для встречного движения. Там он столкнулся с движущимся во встречном направлении Hyundai Sonata, затем оба автомобиля съехали в кювет. Водитель отечественного автомобиля и один из его пассажиров скончались на месте", - говорится в сообщении.

Троих пассажиров легкового автомобиля госпитализировали с травмами. Водитель и пассажирка Hyundai Sonata также обратились за медпомощью с незначительными травмами. Как подчеркнули в МВД по региону, оба погибших не были пристегнуты ремнями безопасности.