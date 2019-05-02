В Китае два человека погибли при падении с горки в парке развлечений

ШАНХАЙ, 2 мая. /ТАСС/. На юго-западе Китая в результате несчастного случая в парке аттракционов погибли два человека, еще 12 получили различные травмы. Об этом сообщает в четверг агентство "Синьхуа".

Инцидент произошел в одном из парков развлечений города Чэнду (юго-западная провинция Сычуань) вечером 1 мая. Сообщается, что 14 человек сорвались вниз с 235-метровой горки. Двое пострадавших погибли от полученных травм, в больнице под наблюдением врачей в настоящее время находятся 12 человек, среди них - шестеро детей.

Местные власти начали расследование инцидента, о причинах произошедшего информации пока не поступало. Парк развлечений закрыт для посетителей, некоторые ответственные за его работу сотрудники задержаны.