Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области

ПЕНЗА, 2 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль в Никольском районе Пензенской области въехал в столб. Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

"В четверг около 08:00 мск в селе Маис Никольского района Пензенской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, трое были госпитализированы. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в столб", - сказала собеседница агентства.