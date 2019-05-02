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СМИ: в Индии около 800 тыс. человек эвакуируют из-за надвигающегося циклона

По прогнозам синоптиков, циклон принесет с собой мощные дожди и ветер, власти предупреждают об угрозе наводнений

ТАСС, 2 мая. Власти штата Орисса, расположенного в восточной части Индии, объявили об эвакуации около 800 тыс. человек из-за надвигающегося циклона Fani. Об этом сообщила в четверг газета Hindustan Times.

Как отмечается, эвакуация носит обязательный характер для жителей прибрежных районов. Людей размещают в зданиях школ и специальных центрах для эвакуации.

По прогнозам синоптиков, циклон достигнет побережья штата в пятницу. Он принесет с собой мощные дожди и ветер, скорость которых может достигать 50 м/с. Власти предупреждают об угрозе наводнений.

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